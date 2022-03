Guerra Ucraina Russia, le news di oggi in diretta

Le news in tempo reale sulla guerra in Ucraina, gli aggiornamenti dell'ultima ora nel diciassettesimo giorno di conflitto. Le forze armate russe si estendono per la prima volta verso la zona occidentale dell'Ucraina, intanto Kiev punta il dito contro la Bielorussia: "Sono pronti a invaderci”, Minsk smentisce. Pentagono: “Nessuna indicazione”. Kuleba: "Progressi zero nei colloqui". Bombardamenti segnalati a Mykolaiv, continua l'assedio a Kharkiv. La strage di Mariupol: da inizio conflitto già 1600 vittime civili.

Oltre due milioni i rifugiati in fuga dal Paese, circa 14mila quelli arrivati in Italia. Ucraina all'Onu: "Fosse comuni come nella Seconda Guerra mondiale", la denuncia delle Nazioni Unite: "Mosca ha usato bombe a grappolo". Draghi a Versailles: "Putin non vuole la pace". Von der Leyen: oggi quarto pacchetto sanzioni contro il Cremlino. Biden vieta l'importazione di pesce russo, vodka e diamanti: "Terza guerra mondiale se Nato entra nel conflitto"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0