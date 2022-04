Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Il 59esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. La Russia annuncia i suoi nuovi obiettivi militari: "Prendere il Donbass e la parte meridionale del Paese". Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha confermato che oggi vi sono state conversazioni per le trattative tra Kiev e Mosca. L'Ucraina denuncia: "9mila persone nelle fosse comuni a Mariupol". La Russia si dichiara pronta a concedere tregua umanitaria solo con bandiera bianca sull'acciaieria Azovstal.

Secondo il ministero della Difesa russo un marinaio è morto e altri 27 risultano dispersi dopo l'attacco all'incrociatore missilistico Moskva avvenuto la scorsa settimana nel Mar Nero, a sud del porto di Odessa. Il consigliere del sindaco della città di Mariupol, Petro Andryushchenko, ha dichiarato che i russi continuano a bombardare la zona dell'acciaieria Azovstal

