Guerra Ucraina Russia, news di oggi: Kiev sotto assedio, Zelensky: “Non sono in fuga e non chiederò all’esercito di deporre le armi”

La diretta del terzo giorno di guerra tra Russia e Ucraina e le news dell'ultima ora: la capitale Kiev è sotto assedio, tank russi nel distretto di Obolon a nord della città. Zelensky: "Non sono in fuga e non chiederò all'esercito di deporre le armi". Funzionario USA: "In corso un assalto anfibio russo a Mariupol". Putin si rivolge all'esercito ucraino: "Prendete il potere e cacciate Zelensky, autorità Kiev banda di drogati e neonazisti". La dichiarazione arriva dopo la possibilità, accolta dal Cremlino, di sedersi al tavolo delle trattative con l'Ucraina. Intanto il presidente ucraino twitta: "La Svezia fornisce assistenza militare, tecnica e umanitaria all'Ucraina. Costruire insieme una coalizione anti-Putin". Di Maio: "Russia estromessa dal Consiglio d'Europa". Almeno 137 morti tra militari e civili: "Ucraina lasciata sola", afferma Zelensky. Draghi alla Camera: "Emanato un decreto in Ucraina che dispone una ‘mobilitazione generale' di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni di età, ai quali è stato fatto divieto di lasciare il Paese. Nuove e pesanti sanzioni contro la Russia arrivate oggi, colpite le banche.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti