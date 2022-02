I russi stanno colpendo le infrastrutture civili in Ucraina, ma continuano a negarlo Si moltiplicano le immagini e segnalazioni di attacchi russi alle infrastrutture civili ucraine, ma Mosca continua a smentire categoricamente e dire che “nessuno attaccherà il popolo ucraino”.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Russia continua a ripetere di non aver attaccato, né di avere intenzione di attaccare le infrastrutture civili in Ucraina. Negano di averne colpite, nonostante le testimonianze che dicono il contrario si moltiplicano. Ieri il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, l'ha ribadito in conferenza stampa: "Non vengono effettuati attacchi alle infrastrutture civili. Non vengono effettuati attacchi ai luoghi di dispiegamento del personale dell'esercito ucraino nei dormitori o in altri luoghi non associati a strutture di attacco militare. E le statistiche disponibili lo confermano – ha detto Lavrov – Nessuno attaccherà il popolo ucraino e nessuno tratterà e truppe ucraine in modo degradante".

Le immagini, però, dimostrano che quella riportata dal ministro russo non è la verità. La Cnn ha verificato molte testimonianze raccolte sui social network, utilizzando immagini geolocalizzate, e ha dimostrato con certezza che Mosca sta colpendo anche infrastrutture civili. Nella mappa elaborata dall'emittente statunitense si vede chiaramente che le strutture civili colpite si trovano principalmente nella zona di Kharkiv – dove anche in queste ore si stanno svolgendo i combattimenti più duri – e vicino alla capitale Kiev.

A Okhtyrka è stato colpito un asilo nido venerdì, nella zona nordorientale del Paese. Il sindaco della cittadina ha parlato di razzi russi piovuti sulla struttura, che avrebbero ferito anche diversi bambini. Dalle immagini raccolte dalla Cnn si vedono persone ferite davanti alla scuola. Nella stessa zona è stato colpito anche un orfanotrofio a Vorzel, sarebbero circa cinquanta i bambini feriti. A Bucha, un sobborgo di Kiev, ci sono testimonianze verificate di proiettili derivanti dall'esplosione di una bomba a grappolo russa. Una situazione simile si è registrata a Kharkiv. Un condominio a Chuhuiv, inoltre, è stato colpito dai primi bombardamenti russi, perché vicino a un aeroporto.

Ci sono, infine, le immagini che circolano da questa mattina del razzo che colpisce un edificio residenziale a Kiev. Non sembrano particolarmente discutibili, ma Mosca ha smentito ufficialmente di esserne responsabile: "Sottolineo ancora una volta che il fuoco è stato diretto solo su obiettivi di infrastrutture militari delle Forze armate ucraine, esclusi i danni alle infrastrutture residenziali e sociali", ha detto – secondo quanto riporta ancora la Cnn – il portavoce del ministero, Igor Konashenkov. Secondo