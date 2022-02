Guerra Russia Ucraina, cosa ha detto Putin: “Non vogliamo conquistare il Paese, non imporremo nulla” Putin ha dichiarato di non avere nessuna intenzione “di occupare i territori ucraini”. “Vogliamo proteggere le persone che sono state sottoposte per 8 anni al genocidio del regime di Kiev”.

L'attacco su larga scala temuto da settimane è arrivato nel cuore della notte. Il presidente russo Vladimir Putin dopo aver annunciato in tv l'avvio di operazioni nel Donbass ha chiesto ai militari ucraini di deporre le armi, chiedendo anche ai Paesi stranieri di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Il capo del Cremlino ha dichiarato di non avere nessuna intenzione "di occupare i territori ucraini" ma di aver lanciato un'operazione speciale per difendere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dall ‘"aggressione ucraina". L'obiettivo finale dell'operazione è "proteggere le persone che sono state sottoposte per 8 anni al genocidio del regime di Kiev", ha detto Putin, aggiungendo che Mosca intraprenderà "una smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina, e consegnerà alla giustizia coloro che hanno commesso numerose atrocità contro i civili”.

Il presidente russo ha osservato, tuttavia, che Mosca non ha piani di vasta scala per conquistare l'intero territorio ucraino, sebbene si siano verificate anche esplosioni nella capitale Kiev. "Non abbiamo in programma di occupare i territori ucraini. Non imporremo nulla a nessuno con la forza", ha affermato.

Il giallo del video di Putin: "Registrato lunedì sera"

Secondo il sito della "Novaya Gazeta", i metadati del video della "dichiarazione di guerra" diffuso all'alba di questa mattina mostrano che è stato registrato lunedì sera alle 19:00 ora di Mosca, insieme al lungo discorso in cui Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento del separatista repubbliche del Donbass. Questo filmato può essere scaricato dal sito web del Cremlino. Altri osservatori avevano già notato la completa somiglianza tra questi due interventi, che si trattasse dell'arredamento, dell'inquadratura, della posa del presidente russo o anche della sua cravatta.