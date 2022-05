Russia Ucraina, le news di oggi 21 maggio 2022

Ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Le acciaierie Azovstal a Mariupol sono sotto il controllo russo. Lo ha comunicato il ministro della Difesa russo Seghei Shoigu a Putin: "Missione compiuta". 2.439 combattenti ucraini usciti dall'impianto. Continuano i combattimenti a Kharkiv e in Donbass, Zelensky: "Qui è un inferno". Mosca espelle diplomatici sloveni. Kiev starebbe studiando il piano proposto dall'Italia per la pace in Ucraina. Borrell: "Il piano dell'Italia? Le condizioni pace le decide Kiev, il ritiro dei russi è la pre-condizione". Attacco hacker dalla Russia agli aeroporti italiani.