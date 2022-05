Guerra Ucraina-Russia, news di oggi: esercito russo intensifica i bombardamenti. Zelensky: “Il Donbass è un inferno”

I russi guadagnano terreno nel Donbass, ma la loro avanzata è lenta. Il presidente ucraino Zelensky: "Riprenderemo il controllo dei territori e delle città occupate".

Da Biden alla Casa Bianca i presidenti di Finlandia e Svezia: il presidente Usa ha offerto "il forte sostegno all'adesione alla più potente Alleanza del mondo". Mosca: "Colloquio tra i capi degli eserciti di Usa e Russia".

Informativa di Draghi alle Camere: "Italia per il cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati per evitare l'aggravamento degli effetti della guerra in Ucraina: i termini della pace li deve dettare Kiev".

La Russia ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani, 34 diplomatici francesi e 27 spagnoli