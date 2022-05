Ucraina, giornalista francese ucciso: Frédéric Leclerc-Imhoff morto durante evacuazione a Severodonetsk A renderlo noto, postando le drammatiche immagini dei fatti, è stato il governatore regionale ucraino di Lugansk, Serhiy Gaidai, annunciando: “L’evacuazione è stata ufficialmente interrotta”.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un giornalista francese è stato ucciso oggi in Ucraina durante un bombardamento russo che ha colpito un convoglio di evacuazione attorno alla città di Severodonetsk. A renderlo noto, postando le drammatiche immagini dei fatti, è stato il governatore regionale ucraino di Lugansk, Serhiy Gaidai. La vittima è Frédéric Leclerc, giornalista francese che stava realizzando un servizio proprio sulle evacuazioni dalla zona teatro di intensi combattimenti tra ucraini e russi dopo l'offensiva del Donbass scatenata da Mosca. Il segretario generale di Reporters sans frontières, Christophe Deloire, ha precisato, su Twitter, che "il nostro collega è stato colpito al collo", sulla "strada tra Lissitchansk e Bakhmout, nell'oblast di Lugansk".

La conferma della morte del giornalista è arrivata direttamente dal Presidente francese Macron. " Il giornalista Frédéric Leclerc-Imhoff era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra. A bordo di un mezzo umanitario, insieme ai civili costretti a fuggire per sfuggire alle bombe russe, è stato colpito a morte da colpi di arma da fuoco" ha scritto Macron, aggiungendo: "Condivido il dolore della famiglia, dei parenti e dei colleghi di Frédéric Leclerc-Imhoff, a cui porgo le mie condoglianze. A coloro che svolgono la difficile missione di informare nei teatri di guerra, vorrei ribadire il sostegno incondizionato della Francia".

Terribili le prime immagini dal luogo dell'accaduto con il giornalista esanime in una pozza di sangue a terra accanto al camion su cui si trovava e il cui parabrezza è stato visibilmente colpito dai proiettili, probabilmente schegge di un colpo di artiglieria russo. "Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione stava per prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Un giornalista francese accreditato che stava facendo un servizio sull'evacuazione è stato colpito al collo ed ha riportato una ferita mortale, un poliziotto di pattuglia è stato salvato dall'elmetto" ha raccontato Gaidai.

Leggi anche Perché è esagerato dire che Putin sta vincendo la guerra nel Donbass

L'attacco al convoglio, un camion con i colori dell'Ucraina e la scritta "Aiuti umanitari", e la conseguente morte del giornalista, hanno spinto le autorità locali a bloccare l'evacuazione dalla zona. "L'evacuazione è stata ufficialmente interrotta. Hanno sparato su un'auto che stava per prelevare delle persone e un giornalista francese è stato ucciso. Stiamo ufficialmente interrompendo l'evacuazione" ha aggiunto Gaidai sui suoi canali social.

La vittima è Frédéric Leclerc -Imhoff. Le autorità ucraine che hanno mostrato il suo pass da giornalista accreditato e se condo il tesserino il reporter era accreditato per l'emittente francese Bfmtv. "Le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del defunto Frederick Leclerc-Imhoff" hanno scritto dall'account social delle forze armate ucraine. L'esercito russo bombarda un veicolo che dovrebbe evacuare i civili dalla zona di guerra vicino a Sieverdonetsk. Un giornalista francese che seguiva la missione è stato ucciso. Condanniamo fermamente questo omicidio. L'elenco dei crimini russi contro gli operatori dei media in Ucraina continua a crescere", ha twittato anche il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko.

L'area in cui è avvenuta la tragedia è ormai al limite del fronte con pesanti bombardamenti e scontri armati. "Il nemico avanza all'interno di Severodonetsk. Tre medici sono scomparsi in città, è stata trovata solo la loro ambulanza. Le infrastrutture critiche della città sono state distrutte quasi al 100%, il 90% del patrimonio immobiliare è stato danneggiato, di cui il 60% in modo critico. La città è disseminata di cadaveri" ha dichiarato lo stesso Gaidai, ricordando che tutte le strade sono pesantemente bombardate ed è pericoloso spostarsi.