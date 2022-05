Guerra Ucraina Russia, ultime news. Oggi vertice Nato, Zelensky: “Lavoriamo ogni giorno per rendere questo conflitto più breve”

L'amministrazione Biden sta esortando le banche internazionali a non aiutare la Russia a eludere le sanzioni, avvertendo che rischiano di perdere l'accesso ai mercati degli Stati Uniti e dell'Europa se sostengono imprese o oligarchi russi che stanno subendo restrizioni finanziarie a causa della guerra in Ucraina. In un'intervista al New York Times il vice segretario al Tesoro Usa, Adewale Adeyemo, ha illustrato le conseguenze dell'aiuto ai russi per eludere le sanzioni sottolineando che anche se un istituto finanziario ha sede in un Paese che non ha imposto sanzioni alla Russia, la societa' puo' comunque subire conseguenze per aver violato le restrizioni statunitensi o europee, tra cui l'esclusione da quei sistemi finanziari. "Se fornite supporto materiale a un individuo o a un'entita' sanzionata, possiamo estendere il nostro regime di sanzioni anche a voi e utilizzare i nostri strumenti per perseguirvi – ha dichiarato Adeyemo – Voglio che sia molto chiaro a queste istituzioni e ad altri Paesi che potrebbero non aver intrapreso azioni sanzionatorie: gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner sono pronti ad agire se fanno cose che violano le nostre sanzioni".