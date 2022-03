Guerra Ucraina Russia, le news di oggi in diretta

Le news di oggi in diretta sulla guerra tra Ucraina e Russia. Nel giorno 30 di conflitto, ad un mese esatto dall'invasione russa, si continua a combattere a Izyum e a Kharkiv, mentre Irpin è quasi completamente liberata. Kiev denuncia l’utilizzo di bombe al fosforo sulla regione di Lugansk: "Ci sono morti".

Ieri vertici Nato e G7 e Consiglio europeo, Biden: "La Nato risponderà all’uso di armi chimiche da parte di Putin", Zelensky chiede armi. Draghi: "Disponibili a inasprire le sanzioni contro la Russia"

Onu approva risoluzione che incolpa la Russia per la crisi umanitaria in Ucraina e sollecita un cessate il fuoco immediato, Cina si astiene. Farnesina agli italiani: "Non andate a combattere in Ucraina". Viminale, il punto sui profughi: 67.885 finora in Italia.

