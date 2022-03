Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi in diretta

Continuano i combattimenti in Ucraina nel 31esimo giorno di conflitto. Bombardato il policlinico di Kharkiv, battaglie nei pressi di Kiev. Circondata Chernihiv. Evacuate 7.300 persone tramite i corridoi umanitari. Secondo la vice prima ministra Iryna Vereshchuk, 2.800 persone hanno lasciato Mariupol.

Secondo il Cremlino, la guerra finirà "entro il 9 maggio". L'Europa invece annuncia nuove sanzioni contro la Russia. La Commissione Ue propone la creazione di una task-force per l'acquisto comune di gas. Macron risponde a Mosca: "Non acquisteremo gas in rubli". L'Europa annuncia acquisto di gas naturale dagli Usa per ridurre dipendenze energetica dagli Usa. Biden annuncia risposte in caso di utilizzo di armi chimiche nel conflitto in Ucraina. Almeno 300 vittime sotto le macerie del teatro di Mariupol.