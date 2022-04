Guerra Ucraina Russia ultime news 10 aprile 2022

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ricevuto del Canada aiuti per l'Ucraina. Lo si apprende dal suo account Twitter. "Ho avuto una conversazione telefonica con Justin Trudeau – scrive Zelensky – l'ho ringraziato per hanked for supporting #StandUpForUkraine initiative, per un miliardo di dollari canadesi di assistenza finanziaria e 500 milioni di dollari canadesi per l'acquisto d armi. Più forti insieme!".