Perché si rischia la guerra tra Russia e Ucraina: le vere cause della crisi Come si è arrivati alla crisi tra Russia e Ucraina? Venti di guerra soffiano nelle ultime settimane sull’Est Europa con il braccio di ferro tra il governo filo-occidentale di Kiev e Vladimir Putin, ma le radici del conflitto sono profonde e risalgono al 2014: ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime news sulla crisi Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venti di guerra soffiano sull'Est Europa mentre si acuisce la crisi tra Ucraina e Russia, che rischia di sfociare in un terzo conflitto mondiale. Da settimane aumenta la tensione, che tuttavia ha radici profonde. Al centro c'è il braccio di ferro tra Kiev da un lato, con il presidente Volodymyr Zelensky intenzionato ad entrare nell'orbita di Nato e Ue, e Mosca dall'altro, con il presidente Vladimir Putin, forte dell'appoggio della Cina e dei sudditi ucraini del Donbass delle Repubbliche secessioniste. Ma la situazione è molto più complessa di così. Come si è arrivati alla crisi tra Russia e Ucraina? Ecco quali sono i veri motivi per cui il rischio di una guerra si fa più sempre più concreto, nonostante i tentativi dei leader mondiali, tra cui il presidente Usa Joe Biden e il francese Emmanuel Macron, di risolvere la questione per via diplomatica. Ripercorriamo la storia di questa crisi, cominciata nel 2014, come ci aveva già anticipato in una intervista Carolina De Stefano.

La questione geopolitica

Prima di andare ad esaminare le cause della crisi tra Russia e Ucraina, bisogna fare un passo indietro e capire come si configura quest'ultima a livello geopolitico. L'Ucraina infatti è un paese eterogeneo per storia, lingua e religione, con sostanziali differenze tra Est e Ovest, a maggioranza cattolica. Per anni sotto l'orbita sovietica, è diventato indipendente nel 1991, Crimea inclusa. Ma la stabilità politica e sociale è durata pochissimo. Già all'inizio del nuovo Millennio infatti sono emerse faglie profondissime tra i fautori dell'avvicinamento all’Unione Europea e all’Occidente e i sostenitori del legame storico con la Russia, che ha il suo bacino in particolare nelle zone a sud-est, nonché nel Donbass con i due stati separatisti non riconosciuti, e cioè la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, dove il russo continua a essere la prima lingua. La polarizzazione tra Occidente e Oriente è confermata nello scrutinio presidenziale del 2004, ma non è ancora nulla in confronto a quello che accadrà nel 2014.

Il conflitto del 2014 e le rivolte a Donetsk

A febbraio del 2014, infatti, il popolo ucraino caccia l'allora presidente filorusso Viktor Yanukovich, instaurando un governo ad interim filoeuropeo non riconosciuto da Mosca. La risposta di Vladimir Putin non si è fatta attendere, con l'annessione della penisola di Crimea e l'appoggio alla rivolta dei separatisti filorussi nel Donbass, regione nel Sud Est del Paese. D'altronde il numero uno del Cremlino ha sempre ritenuto che il suo Paese abbia un "diritto storico" sull’Ucraina, sin dai tempi dell'Unione sovietica, come ha scritto apertamente in un lungo articolo pubblicato lo scorso anno, in cui definisce Russia e Ucraina "una nazione". Sempre quell'anno migliaia di persone manifestano anche a Donetsk contro le nuove autorità di Kiev, filo-occidentali. Il 7 aprile, è proclamata la Repubblica popolare di Donetsk. Appena eletto, il presidente ucraino Pietro Poroschenko lancia un’operazione ‘antiterrorista’ (ATO) per tentare di riprendere le città del Donbass, finite in gran parte in mano ai separatisti. La situazione è convulsa almeno fino al 2015 con la firma degli cosiddetti accordi di Minsk 2, con il quale è stabilito un cessate il fuoco che non è mai stato davvero rispettato. Basti pensare che nell’agosto scorso, l’OSCE contava 1761 esplosioni provocate da bombe di artiglierie e mortai.

Leggi anche Cosa accadrebbe se la Russia decidesse di invadere davvero l'Ucraina

Il ruolo della Nato

Intanto, già dal 2008, quindi prima dell'instaurazione del governo filo-occidentale non riconosciuto da Putin, l’Ucraina stava lavorando per entrare nella Nato. Ma l’Alleanza atlantica non può accettare nuovi membri già coinvolti in conflitti. Non solo. Kiev dovrebbe combattere la corruzione e intraprendere un percorso di riforme politiche e militari, dunque ancora adesso l'ingresso nell'Alleanza sembra improbabile. Nonostante ciò, Mosca si oppone strenuamente a questa possibilità, temendo che i Paesi occidentali, Usa in primis, possano servirsi del territorio ucraino per stabilirvi basi e radar, con nuovi intercettori antimissili, come quelli dispiegati in Romania e in Polonia. In altre parole, il Cremlino vuole mantenere la sua sfera d’influenza nell’aerea, e vuole che la Nato rinunci alle sue attività nell’Est Europa.

Per ottenere garanzie scritte dagli occidentali, Mosca sta attuando un dispiegamento di forze fra la Bielorussia, il distretto occidentale a ridosso del confine ucraino e la Crimea, oltre che con la flotta, facendo temere ai più un blocco navale delle coste ucraine, contro Odessa e Mariupol, per far scendere al compromesso il governo guidato dall'ex comico Zelenski, filo-occidentale. Al momento, secondo alcune fonti, al confine con l'Ucraina, per un totale di 2.200 chilometri, sarebbero ammassati oltre 100mila soldati russi, un numero nettamente superiore a quello di Kiev. Il premier britannico Boris Johnson ha parlato nei giorni scorsi dell’ipotesi di una "guerra lampo" per conquistare la capitale ma il sospetto che molti hanno è che Putin stia di fatto bluffando per alzare la posta con l’Occidente per il suo lungo elenco di richieste che vanno oltre l’Ucraina, come l'annullamento del dispiegamento di truppe nel blocco di Paesi – da quelli baltici ai Balcani, ovvero buona parte dell’Europa orientale – che si sono uniti dopo il 1997.

La posizione degli Stati Uniti e gli interessi della Cina

Importante è che anche capire la posizione degli Stati Uniti, storici nemici della Russia di Putin sin dai tempi della guerra fredda. Il presidente Usa Joe Biden ha ben ribadito la posizione di Washington rispetto alla crisi con la Russia in un colloquio telefonico avuto nelle scorse ore con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. L'inquilino della Casa Bianca ha riaffermato "l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" e ripetuto che "risponderanno rapidamente e con decisione, insieme ai loro alleati e partner, a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina". I due leader hanno comunque convenuto "sull'importanza di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza in risposta al rafforzamento militare russo ai confini dell'Ucraina". Al momento, dice il dipartimento di Stato Usa, solo il 6% dei confini russi tocca Paesi dell’Alleanza Atlantica.

La crisi ucraina, inoltre, trascende i confini europei: anche la Cina sta osservando attentamente la risposta occidentale, mentre valuta i rischi di reincorporare Taiwan.

Com'è oggi la situazione al confine tra Russia e Ucraina e quali sono i possibili scenari

Al momento è difficile prevedere come potrà evolvere la situazione al confine tra Ucraina e Russia. La via diplomatica "resta aperta", ha detto nelle scorse ore il segretario di Stato americano Antony Blinken al ministro degli esteri russo, Serghej Lavrov. "Ma è necessaria una de-escalation". Nelle scorse settimane i negoziati hanno visto un nulla di fatto nei colloqui di Parigi tra i consiglieri politici di Russia, Ucraina, Francia e Germania. La "base del lavoro" resta comunque negli accordi di Minsk, con il cessate il fuoco firmato da Mosca e Kiev nel 2015 che prevedeva anche le elezioni nelle regioni separatiste e il ritiro delle forze filo russe. Dalla Germania è arrivato l’avvertimento sulle possibili sanzioni alla Russia, che coinvolgerebbero anche Nord Stream 2, il gasdotto che trasporta il gas naturale dai giacimenti russi alla costa tedesca. Non è escluso che possa verificarsi nei prossimi giorni una invasione russa dell'Ucraina: i russi occuperebbero una porzione del Paese variabile tra il 15 e il 20%, nella parte Est e Sud. Per poi fermarsi e dividere in due il Paese, con il rischio di lasciare dietro di sé una scia di morte e violenze.