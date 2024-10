video suggerito

Al via l’esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon, il segretario Rutte: “Pronti per qualsiasi minaccia” A partire dalla prossima settimana si terrà una grande esercitazione nucleare NATO. L’annuncio è arrivato giovedì 10 ottobre, poche settimane dopo che il presidente Vladimir Putin ha parlato delle modifiche alla dottrina nucleare russa nel tentativo di scoraggiare gli alleati dell’Ucraina dal sostenere attacchi contro il Paese. Il segretario generale Mark Rutte: “Siamo pronti per affrontare qualsiasi minaccia”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

A partire dalla prossima settimana si terrà una grande esercitazione nucleare NATO, pianificata da tempo. L'annuncio è arrivato ieri, giovedì 10 ottobre, poche settimane dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha parlato delle modifiche alla dottrina nucleare russa nel tentativo di scoraggiare gli alleati dell'Ucraina dal sostenere attacchi contro il Paese.

L'esercitazione, che si chiama Steadfast Noon, inizierà lunedì e durerà circa due settimane. Alla guidata ci saranno Belgio e Paesi Bassi, si terrà in otto basi militari e coinvolgerà 2mila uomini e 60 velivoli di 13 nazioni. L'esercitazione si è tenuta più o meno nello stesso periodo ogni anno per oltre un decennio, come riporta Associated Press.

Vi prenderanno parte bombardieri e jet da combattimento abilitati al trasporto di testate nucleari. Non saranno ovviamente utilizzate munizioni vere. La maggior parte dell'esercitazione si svolgerà a circa 900 chilometri dalla Russia, nel Mare del Nord. Mosca è stata informata delle esercitazioni, affermano i funzionari della NATO.

"In un mondo incerto, è fondamentale testare la nostra difesa e rafforzarla in modo che i nostri avversari sappiano che la NATO è pronta e in grado di rispondere a qualsiasi minaccia", ha detto ai giornalisti a Londra il nuovo Segretario generale della NATO Mark Rutte.

Angus Lapsley, assistente del Segretario generale della NATO per la politica di difesa e la pianificazione, ha affermato che l'esercitazione mira a dimostrare che la capacità dell'alleanza di contrastare qualsiasi minaccia è credibile e qualcosa che "qualsiasi avversario dovrebbe prendere estremamente sul serio".

Lapsley ha affermato che la NATO ha monitorato anche il percorso della Corea del Nord come potenza nucleare, la rapida espansione delle capacità nucleari della Cina e gli sviluppi in Iran. "Ma ovviamente ciò che ci preoccupa di più è la Russia", ha specificato.

Ha affermato che Mosca ha investito nelle sue forze nucleari “con intensità crescente” negli ultimi anni e che sta “introducendo nuovi sistemi e ponendo maggiore enfasi sugli investimenti in sistemi d’arma a corto e medio raggio”. Lapsley ha osservato che Mosca ha recentemente “parlato molto della sua dottrina nucleare e di come questa potrebbe o meno evolversi”. Ha detto che sembra essere “un tentativo piuttosto chiaro di influenzarci”, relativamente al sostegno all’Ucraina.

Putin e altre voci del Cremlino hanno spesso minacciato l'Occidente con l'arsenale nucleare russo. In un nuovo avvertimento alla fine del mese scorso, Putin ha affermato che un attacco alla Russia da parte di qualsiasi paese con il supporto di una potenza nucleare sarà considerato un attacco congiunto.

La minaccia aveva lo scopo di dissuadere gli Stati Uniti e i suoi alleati dal permettere all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi a lungo raggio. Ma la NATO non ha visto alcun cambiamento reale nella posizione nucleare di Mosca.

Dopo essere entrato in carica il primo ottobre, Rutte ha sottolineato che, sebbene la retorica nucleare di Putin fosse "sconsiderata e irresponsabile", non vi erano prove di una minaccia imminente di utilizzo di armi nucleari. Rutte ha detto che è importante lasciare che Putin "parli del suo arsenale nucleare. Lui vuole che anche noi discutiamo del suo arsenale nucleare, ma penso che non dovremmo farlo".

Allo stesso tempo, ha aggiunto il segretario, cedere a qualsiasi minaccia “creerebbe un precedente per cui l’uso della forza militare permetterebbe a un paese di ottenere ciò che vuole e noi non possiamo farlo”.