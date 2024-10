video suggerito

Cosa prevede il “piano di vittoria” svelato da Zelensky al Parlamento ucraino L’invito a entrare nella NATO e la facoltà di colpire la Russia in profondità con armi occidentali: sono questi i principali punti del “piano di vittoria” presentato da Zelensky al Parlamento ucraino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il "piano di vittoria" ucraino è stato svelato. Questa mattina il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato ai parlamentari di Kiev la "road map" che – nelle sue intenzioni – dovrebbe consentire all'Ucraina di rafforzarsi abbastanza da riuscire a porre fine alla guerra contro la Russia iniziata il 24 febbraio del 2022. Nel suo discorso, il presidente ucraino ha anche duramente attaccato Cina, Iran e Corea del Nord per il loro sostegno a Mosca, definendo i quattro Paesi come una "coalizione di criminali". "Siamo in guerra con la Russia sul campo di battaglia, nelle relazioni internazionali, nell'economia, nella sfera dell'informazione e nei cuori delle persone", ha detto Zelensky al Parlamento.

I cinque punti del "piano di vittoria" ucraino

Il leader ucraino ha quindi delineato i cinque punti chiave del "piano di vittoria" spiegando che esso verrà illustrato domani anche al Parlamento Europeo. Eccoli:

Invitare l'Ucraina a entrare nella NATO.

Rafforzare la difesa ucraina contro le forze russe, ottenendo il permesso dagli alleati di usare le loro armi a lungo raggio sul territorio russo, e continuare le operazioni militari ucraine sul territorio russo per evitare la creazione di "zone cuscinetto" in Ucraina.

Contenere la Russia attraverso un pacchetto di deterrenza strategica non nucleare dispiegato sul suolo ucraino.

Protezione congiunta da parte di Stati Uniti e UE delle risorse naturali critiche dell'Ucraina e utilizzo congiunto del loro potenziale economico.

Solo per il periodo post-bellico: sostituire alcune truppe statunitensi dislocate in Europa con truppe ucraine.

Zelensky ha affermati che i dettagli del "piano di vittoria" sono segreti e saranno condivisi solo con i leader dei partiti ucraini e con i partner del Paese. La "road map" è stata presentata nelle scorse settimane anche al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai candidati presidenziali Kamala Harris e Donald Trump. Anche alcuni alleati chiave di Kiev, come Regno Unito, Francia, Italia e Germania, avrebbero anche visionato il piano.

Zelensky: "La Russia deve perdere la guerra. No a concessioni territoriali"

Mostrandosi fermo e deciso, il presidente ucraino ha affermato che "la Russia deve perdere la guerra", escludendo di cedere territori a Mosca o di accettare un congelamento della linea di fronte poiché "non può esserci alcuno scambio sul territorio dell'Ucraina o sulla sua sovranità". Zelensky ha aggiunto che l'Ucraina e i suoi alleati devono "costringere la Russia a partecipare a un vertice di pace ed essere pronta a porre fine alla guerra".

Il Cremlino: "Il piano di Zelensky è combattere la Russia fino all'ultimo ucraino"

A stretto giro è arrivata la reazione del Cremlino. Mosca ha respinto il "piano di vittoria" presentato dal presidente Volodymyr Zelensky e ha invitato l'Ucraina a "svegliarsi". "L'unico piano di pace possibile è che il regime di Kiev comprenda che la sua politica è senza prospettiva e che è necessario svegliarsi", ha detto alla stampa il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Il piano di Kiev – ha aggiunto – è "probabilmente lo stesso degli americani" che prevede di "combattere la Russia fino all'ultimo ucraino".