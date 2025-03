Il video della commissaria Ue che mostra un kit di sopravvivenza per gli scenari di guerra e crisi La commissaria Ue per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib, mostra in un video, non senza una punta di ironia, il suo kit di sopravvivenza in caso di guerra, che va dal contante alle carte da gioco. Il M5s la attacca: “Mentre loro giocano, la guerra in Ucraina continua e i cittadini europei pagano bollette alle stelle”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Annalisa Cangemi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalle lenti al contante ecco il kit di sopravvivenza preparato dalla commissaria Ue per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib. Un video tra serio e faceto, ma che comunque non andrebbe sottovalutato, visto che l'Unione europea ha preparato e presentato un piano per dare ai delle indicazioni sopravvivere in condizioni di crisi, in modo da assicurare, in caso di "disastri naturali, stati di crisi o aggressione armata", l’accesso a tutte le risorse critiche. Il piano che ha visto la luce oggi si chiama ‘Strategia dell’Unione europea per la preparazione', e propone 30 azioni chiave per affrontare le emergenze.

Tra le misure, un kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batterie, per assicurare ai cittadini un'autosufficienza di almeno 72 ore, in caso di guerra, disastri naturali o altre situazioni estreme, oltre a linee-guida per informare sulla "disponibilità di rifugi".

In un video, la commissaria Ue per la Gestione delle Crisi Lahbib mostra il proprio kit di sopravvivenza in un minuto e mezzo, sintetizzando, con la musica di un pianoforte di sottofondo, l'iniziativa lanciata oggi dalla Commissione. "Benvenuti nel ‘Cosa c'è nella mia borsa? Edizione sopravvivenza", è l'incipit del video della commissaria belga, seduta nel suo studio.

Leggi anche Giornalista russa uccisa da una mina al confine con l'Ucraina: chi era Anna Prokofieva

La commissaria passa in rassegna gli oggetti imprescindibili per le situazioni d'emergenza: dall'acqua alla torcia, dal coltellino svizzero ai fiammiferi e all'accendino, dalle medicine al cibo in scatola. E, "ovviamente del contante, perché nel mezzo di una crisi il cash è sovrano e la tua carta di credito può essere solo un pezzo di plastica", spiega Lahbib, senza dimenticare di mettere in borsa anche un caricabatterie e un power bank per il cellulare.

Nel kit consigliato dalla commissaria non mancano neanche della carte da gioco – "un po' di distrazione non fa male a nessuno", dice con ironia – e una radio. E, chiaramente, "gli occhiali da vista, super importanti", aggiunge Lahbib tirando fuori dalla borsa anche dei documenti in una confezione impermeabile: "Un must, nella piovosa Bruxelles", sorride la commissaria.

La commissaria Ue scherza sulle scorte di cibo: "Faccio la pasta alla puttanesca"

Questa mattina, nella conferenza stampa di presentazione delle strategie Ue sulla Preparazione alle possibili emergenze, era stato domandato alla commissaria europea se avesse già delle scorte in casa, come viene ora consigliato da Bruxelles. "Io ho una strategia di stoccaggio molto, molto mirata a casa: faccio la pasta alla puttanesca. Ho pasta, pomodoro, capperi, olive… È una bellissima ricetta", ha scherzato, per poi tornare al tema dei piani Ue di preparazione alle crisi. "Seriamente", ha detto, "spetta agli Stati membri definire, sulla base delle posizioni geografiche e geostrategiche anche, che cosa bisogna avere nel kit con le scorte".

L'attacco del M5s: "C'è la guerra e la commissaria gioca"

"Questa è la Commissaria europea per la "Preparazione e gestione delle crisi". Che fa questo video. Mentre loro giocano, la guerra in Ucraina continua e i cittadini europei pagano bollette alle stelle. Prima questa Commissione va a casa e meglio è", ha scritto su X la delegazione dei Cinque Stelle al Parlamento europeo, criticando il video.