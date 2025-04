video suggerito

Ucraina, raid russo a Pavlohrad, un bambino tra le vittime. A Mosca muore in un’esplosione un generale Si registrano morti e feriti in nuovi raid russi in Ucraina, a Mosca invece sarebbe stato ucciso in un attentato il generale Yaroslav Moskalik. Il sindaco di Kiev in una intervista dice di cedere territori per avere la pace. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vanno avanti gli attacchi russi in Ucraina. E si contano nuove vittime, tra cui anche dei bambini. Stamane il capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha detto che a Pavlohrad, in un attacco contro un edificio residenziale, sono state uccise tre persone. Tra le vittime c’è anche un bambino. Altre 8 persone sono rimaste ferite.

"Sei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Un paziente è in gravi condizioni, gli altri hanno subito lievi ferite. Altre due persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto. Tra di loro c'è una ragazza di 15 anni", è quanto ha comunicato Lysak.

In una settimana uccisi 5 bambini in Ucraina: i dati Unicef

Solo questa settimana, secondo i dati dell’Unicef, sono stati uccisi 5 bambini e 22 sono rimasti feriti in Ucraina. Ieri a Kiev sono stati uccisi tre bambini e altri sei sono stati feriti: “Queste tragiche morti si aggiungono alle notizie di un altro bambino ucciso a Kostyantynivka, di un ragazzo morto a Kherson in seguito a un precedente attacco e di almeno 16 bambini feriti questa settimana nel nord, nell'est e nel sud del Paese”. L'agenzia Onu per l’infanzia ha raccolto testimonianze dirette dopo gli attacchi russi di ieri sulla capitale ucraina.

Esplode auto in regione di Mosca: ucciso generale Moskalik

In Russia, intanto, sarebbe stato ucciso il generale Yaroslav Moskalik: è morto nell’esplosione di un veicolo parcheggiato davanti a casa sua a Balashikha, città nella regione di Mosca. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tass, il comitato investigativo russo ha aperto un’indagine. Si tratterebbe del secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze armate russe in pochi mesi. Nel dicembre scorso era morto sempre a causa dell'esplosione di un ordigno il generale Igor Anatolyevich Kirillov.

Atteso incontro tra l’inviato Usa Witkoff e Putin

E intanto, mentre la guerra in Ucraina va avanti, oggi l’inviato speciale del presidente Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca. Witkoff dovrebbe incontrare il presidente Putin.

Il sindaco di Kiev: “Cedere territori è uno scenario possibile”

In queste ore ha parlato di un accordo di pace il popolare sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che si smarca dal presidente Zelensky e apre uno spiraglio in un'intervista alla Bbc. "Cedere territori" dell'Ucraina alla Russia come prezzo da pagare – magari "temporaneamente" – per avere "la pace”, è il suo pensiero. "Cedere territori – dice Klitschko – è uno degli scenari possibili. Non è giusto, ma in cambio della pace, di una pace temporanea, può essere una soluzione, anche temporanea".