Guerra Ucraina: drone su bus, 9 morti. Trump propone intesa con Mosca: “Zelensky accetti l’occupazione” Un attacco russo con drone ha colpito un autobus a Marhanets, nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 9 persone e ferendone 30. Esplosioni segnalate anche a Odessa. Intanto dagli Usa arriva una proposta di pace che includerebbe il riconoscimento della Crimea come russa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

il bus colpito a Marhanets

Cresce la tensione in Ucraina, dove la guerra continua a mietere vittime civili. Un drone kamikaze russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, precisamente a Marhanets, causando la morte di nove persone e il ferimento di almeno trenta. A rendere nota la tragedia è stato Serhiy Lysak, capo dell’Amministrazione militare regionale, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. Il mezzo colpito trasportava dipendenti di un’azienda locale. “L’aggressore ha attaccato un autobus con un drone kamikaze. Il bilancio è terribile: nove persone hanno perso la vita”, ha scritto Lysak, esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime.

Non è l’unico episodio di violenza registrato nelle ultime ore. A Odessa, nella tarda serata di ieri, sono state udite diverse esplosioni. Le autorità locali hanno confermato il movimento di droni nemici in avvicinamento alla città e lanciato l’allerta alla popolazione. Il sindaco Gennady Trukhanov ha avvertito i residenti, in particolare nel quartiere Kiev, della possibilità di nuovi attacchi, esortandoli a rifugiarsi in luoghi sicuri. Le esplosioni, secondo quanto riportato da RBC-Ucraina, si sarebbero udite distintamente in più zone dell’area urbana.

Intanto, sul fronte diplomatico, i colloqui di pace internazionali che avrebbero dovuto tenersi oggi a Londra sono stati rinviati. A comunicarlo è stato il governo britannico, che ha comunque confermato lo svolgimento di incontri tecnici tra funzionari di livello inferiore. Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha assicurato che le discussioni ufficiali proseguiranno, pur in forma ridotta.

Ma la vera novità potrebbe arrivare da Washington. Secondo quanto riferito da Axios, oggi l’Ucraina potrebbe fornire una risposta a una proposta di accordo di pace avanzata dagli Stati Uniti. Il documento, presentato a Parigi la scorsa settimana, suggerisce il riconoscimento della Crimea come parte integrante della Russia e un’accettazione informale del controllo russo sulle aree occupate dal 2022. La fonte citata dal sito americano afferma che si tratterebbe della “proposta finale del presidente Trump”, il quale avrebbe espresso l’intenzione di porre fine alla mediazione statunitense qualora le parti non giungessero a un’intesa nel breve periodo.

Un’offerta che, se confermata, rischierebbe di scatenare nuove tensioni internazionali e suscitare forti reazioni all’interno del governo ucraino, storicamente fermo nel rifiutare concessioni territoriali. Sullo sfondo, resta un conflitto ancora drammaticamente aperto, che continua a provocare morte e distruzione mentre la diplomazia arranca.