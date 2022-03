Guerra Russia Ucraina, le news di oggi in diretta

Guerra Russia–Ucraina, le news di oggi 8 marzo 2022 in tempo reale

È terminata la dodicesima giornata di guerra tra Russia e Ucraina. Nelle prossime ore è previsto un cessate il fuoco per permettere corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Lo ha annunciato Mosca, poco dopo la conclusione del terzo round di negoziati che si è svolto ieri al confine tra Polonia e Bielorussia. "Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari", ha annunciato su Twitter il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak. Ma non si è arrivati ancora ad una risoluzione del conflitto. Per questo è stato già annunciato che nei prossimi giorni ci sarà un quarto round di colloqui, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti.

Giovedì, intanto, in Turchia si incontreranno i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina. Biden sente Macron, Scholz e Johnson. Il presidente Usa e gli alleati hanno discusso della necessità di "continuare ad alzare i costi" per Mosca e della protezione dei civili che "deve avere la più alta priorità".

Continuano anche i bombardamenti: almeno 13 persone sono morte in un panificio colpito a ovest di Kiev. Secondo un video della Cnn, i carri armati russi stanno prendendo posizione in un'area densamente popolata appena ad ovest della Capitale ucraina. Almeno 13 persone sono morte nel bombardamento contro un panificio a ovest di Kiev