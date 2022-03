Guerra Russia Ucraina, news di oggi in diretta

Le ultime notizie di oggi in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti dell'ultima ora nel quattordicesimo giorno di invasione. Mosca annuncia nuova tregua temporanea dalle 9.30 di questa mattina per corridoi umanitari. Il presidente Usa Joe Biden impone embargo a gas e petrolio dalla Russia. Putin firma divieto di import ed export di prodotti finiti verso alcuni Paesi. Le truppe russe si trovano a 60 km da Kiev, Mariupol resta isolata. Zelensky su stop degli Usa a import petrolio e gas russi: "Biden ha colpito al cuore la macchina da guerra di Putin". La Polonia mette a disposizione degli Stati Uniti i Mig-26.

Zelensky interviene a Camera dei Comuni inglese: "Combatteremo per la libertà". Regno Unito annuncerà piano per ridurre importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Salvini contestato in Polonia. Il Cremlino sospende la vendita di valute straniere

