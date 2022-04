Guerra Ucraina Russia, le news di oggi: a Borodyanka 26 corpi estratti dalle macerie di due case, Mosca ammette: “Perdite significative”

"Abbiamo perdite significative di soldati. E per noi è un'enorme tragedia". Ad affermarlo per la prima volta dall'inizio della guerra è Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in un'intervista a Sky News. Il conflitto è stato innescato dall'invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio. A fine marzo, Mosca ha riconosciuto di aver perso 1.351 soldati, uccisi in Ucraina. Per Kiev, le perdite subite dalla Russia sarebbero notevolmente superiori e i militari morti sarebbero circa 18.700.