Chi sono Maria e Katerina, le due figlie di Putin colpite dalle sanzioni dell’Occidente Chi sono e cosa fanno Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, le due figlie “ufficiali” del presidente Putin, del quale non portano neanche il cognome, finite nella black list di Usa ed Ue delle personalità russe da sanzionare in seguito alla guerra contro l’Ucraina.

A cura di Ida Artiaco

Il presidente russo Vladimir Putin è sempre stato molto attento alla privacy della propria famiglia, di cui effettivamente non si sa molto. Eppure le due sue figlie "ufficiali", che tuttavia non portano neanche il suo cognome, e cioè Katerina Tikhonova, 35 anni, e Maria Vorontsova, 36 anni, avute dalla ex moglie Lyudmila Shkrebneva, con la quale è stato sposato per trent'anni fino al 2013, sono state inserite nell'elenco delle personalità russe sanzionate dagli Stati Uniti per l'invasione russa dell'Ucraina, perché "abbiamo visto da parte del leader del Cremlino e di altri oligarchi tentativi e sforzi per nascondere beni nei conti dei loro familiari". Putin non ha mai parlato di loro pubblicamente, se non in rarissime occasione. Come nel 2020, quando una delle due partecipò ai test per il vaccino Covid Sputnik V: "Si sente bene, ha anticorpi alti".

Ecco breve ritratto di Maria e Katerina. Il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, si è detto comunque "sconcertato" dalla decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro le figlie di Vladimir Putin, descrivendo la mossa come "difficile da capire e spiegare", riferisce Reuters.

Chi è Maria Vorontsova, figlia maggiore di Putin

La maggiore, Maria Vorontsova, (chiamata anche Marija Putina) nata a San Pietroburgo nel 1985, ha studiato biologia all'Università di San Pietroburgo e medicina all'Università statale di Mosca. È rimasta a lavorare nel settore accademico, con una specializzazione nello studio del sistema endocrino. Ma è anche una donna d'affari, così come il marito olandese, da cui ha avuto un figlio. BBC Russia l'ha identificata come co-proprietaria di una società che intende costruire un enorme centro medico.

Chi è Katerina Tikhonova

Sua sorella, Katerina Tikhonova, nata in Germania, sede assegnata al padre all'epoca dal Kgb, invece è stata molto più esposta ai riflettori della cronaca. È stata negli anni dell'adolescenza una ballerina acrobatica. Poi anche lei si è dedicata al mondo accademico, assumendo un ruolo di rilievo all'Università di Mosca nel campo dell'intelligenza artificiale. Ha fatto una breve apparizione sui media statali russi nel 2018 per parlare di neurotecnologia e poi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo nel 2021. Nel 2013 si è sposata con il miliardario russo Kirill Shamalov, ma dopo 5 anni la loro relazione è giunta al capolinea.

Katerina Tikhonova in una gara di ballo acrobatico.

Cosa ha detto Putin sulle sue figlie

In tutti gli eventi pubblici a cui ha partecipato mai nessuno si è rivolto a lei in qualità di figlia di Putin. Il suo nome è stato associato a quello del presidente russo qualche settimana fa quando un attivista francese ha fatto irruzione in una villa da 4 milioni di euro sul lungomare di Biarritz, in Francia, utilizzata dalla ragazza, per protestare contro la guerra in Ucraina. Su di loro da parte dello zar mai nemmeno un commento, se non nel 2015 quando rispondendo a una domanda dei cronisti disse che "le mie figlie non sono coinvolte nel business o nella politica" e alla fine del 2020, quando annunciò che una delle due aveva partecipato ai test per il vaccino russo anti-Covid, Sputnik V: "Si sente bene, ha anticorpi alti", aveva detto. Come riporta il Washington Post, secondo Alexei Venediktov, redattore capo della stazione radio Echo of Moscow, Putin pare si riferisse alla Tikhonova, che ha stretti legami con un dei principali lobbisti del vaccino, Dmitriev. Tikhonova e la moglie di Dmitriev, Natalia Popova, lavorano insieme e sono anche state compagne di corso all'università. Il che potrebbe in qualche modo aver agevolato l'appoggio di Putin al vaccino stesso, riferisce il quotidiano a stelle e strisce. Più di recente, il presidente russo ha anche parlato dei suoi nipoti, senza dire quanti ne siano: "Sono molto dolci, m piace trascorrere il tempo con loro".