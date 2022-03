Diretta guerra Russia Ucraina, le notizie di oggi 6 marzo

Le ultime notizie in tempo reale sulla guerra Russia-Ucraina nell'undicesimo giorno di conflitto. Il presidente israeliano Bennett a colloquio con Putin in Russia per discutere della crisi ucraina. Poi vola a Berlino da Scholz. Informato dell'incontro anche Zelensky. Lunedì terzo round di negoziati: ancora top secret il luogo, che sarà comunque al confine tra Ucraina e Bielorussia.

La Russia non rispetta la tregua annunciata per aprire corridoi umanitari e permettere l'evacuazione dei civili da Mariupol e Volnovakha. Bombardata base militare a Kharkiv: 4 morti. Putin: "Sanzioni sono come dichiarazione di guerra". Il presidente ucraino Zelensky chiede ancora che la tregua sia rispettata "subito" e preme perché perché la Nato crei una no-fly zone, ma l'Alleanza torna a dire di no. Oltre 11mila profughi ucraini in Italia da inizio guerra.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti