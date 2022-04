Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Il 60esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Missili su Odessa: 18 feriti e 8 morti tra cui un bimbo di 3 mesi. Ripresa l'offensiva russa su acciaieria Azovstal a Mariupol. Conferenza stampa a sorpresa nella metro di Kiev, il presidente ucraino Zelensky: "Voglio incontrare Putin". Previsto per oggi incontro tra Zelensky e il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Il segretario Onu Guterres incontrerà Putin e Zelensky la settimana prossima.

Il Ministero della Difesa del Regno Unito: "Russi vogliono arruolare civili ucraini a Kherson e Zaporizhzhia". Gran Bretagna riaprirà la sua ambasciata a Kiev.

