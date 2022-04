Guerra Ucraina Russia, le news di oggi in diretta: Kramatorsk, i morti sono 50. Zelensky: “Vogliamo giustizia””

Non si fermano i combattimenti quando è passato un mese e mezzo dall'inizio dell'invasione delle truppe russe in Ucraina. Strage a Kramatorsk, missili sulla stazione usata per fuggire: almeno 50 morti. Accuse di Kiev: "Civili bruciati vivi a Izium, deportati in Russia 121 mila bimbi". Zelensky: "La situazione a Borodyanka è molto peggio che a Bucha".

Ok dall'Ue al quinto pacchetto di sanzioni: embargo sull’import di carbone dalla Russia, assieme ad una serie di altri prodotto come cemento, lignite, liquori, per un valore complessivo di 5.5 miliardi, oltre al blocco dell’export di prodotti high-tech verso la Russia – semiconduttori, computer, tecnologia per il gas e altre apparecchiature elettriche e di trasporto – per un valore di circa 10 miliardi.

La presidente della Commissione Ue Von der Leyen in missione a Kiev ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Sono profondamente convinta che l'Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia. Noi lavoreremo assieme all'Ucraina per ricostruirla, con investimenti e riforme. E tutto questo formerà il percorso dell'Ucraina verso l'Ue"