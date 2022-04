Ucraina, bimbo di 9 anni scrive alla mamma morta: “Farò il bravo per venire in paradiso da te” “Mamma, questa lettera è un regalo per te”. Comincia così la letterina di Anatoly, 9 anni, per la mamma uccisa dai russi a Hostomel, alla periferia nord di Kiev. A renderla nota è la conduttrice tv ucraina Katya Osadchaya.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Penso che questi 9 anni siano stati i migliori della mia vita. Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo e io non ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in paradiso. Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te". Parole che vanno dritte al cuore quelle del piccolo Anatoly per la mamma morta. Quest'ultima Galyna stava tentando di fuggire da Hostomel, alla periferia nord di Kiev, ma i soldati russi hanno sparato sulla loro auto e la donna non ce l'ha fatta. Anatoly, detto Tolya, si è salvato. Una volta al sicuro ha ha scritto i suoi pensieri per la mamma che non ha potrà mai più riabbracciare.

"Mamma, questa lettera è un regalo per te per l'8 marzo! Se pensi di avermi cresciuto invano, ti sbagli! Grazie i miei 9 anni di vita! Grazie mille per la tua infanzia! Sei la migliore madre nel mondo! Non ti dimenticherò mai! buona fortuna a te in paradiso! Ti auguro di andare in paradiso! Incontriamoci in paradiso! Cercherò di comportarmi bene per arrivare in paradiso! Ti bacio! "

A riportare la lettera sui social media è stata la conduttrice televisiva ucraina Katya Osadchaya. Sulla sua bacheca solo una foto con il testo della lettera e due righe ad accompagnare l'immagine: "Soffro così tanto… Ragazzi, non vi meritavate questo orrore. Non c'è forza per sopravvivere al dolore di un bambino".

Hostomel è uno dei centri simbolo dell'orrore di questa guerra. Nel sobborgo della capitale circa 400 residenti risultano dispersi. La denuncia parte dal capo dell’amministrazione militare locale, Taras Dumenko intervenuto ad una stazione radio locale in una trasmissione citata da Ukrayinska Pravda.