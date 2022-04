Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel 54esimo giorno di crisi. La battaglia nell’acciaieria di Mariupol continua, resistenza ucraina non cede all’ultimatum russo. Kiev: "Stiamo respingendo l'offensiva russa, non cederemo il Donbass". Kuleba: "Situazione di Mariupol è un blocco ai negoziati". Mosca: Dare armi a Kiev ha conseguenze per mondo intero. Usa e Gb ammettano loro responsabilità". Von der Leyen: "Gli Stati Ue consegnino velocemente armi all'Ucraina". Cinque bambini uccisi da mine e trappole esplosive a Trostianets

