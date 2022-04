Il messaggio dell’Isis ai suoi seguaci: “Sfruttate la guerra in Ucraina per attaccare l’Europa” Lo Stato islamico ha lanciato un appello ai miliziani in un messaggio diffuso su Telegram: sfruttare il caos della guerra in Ucraina per attaccare l’Europa e vendicare i leader uccisi.

A cura di Annalisa Girardi

Immagini di repertorio

Sfruttare il caos della guerra in Ucraina per attaccare l'Europa e vendicare i leader uccisi: è questo il piano dello Stato islamico che ha lanciato un appello ai miliziani in un messaggio diffuso su Telegram. "Annunciamo, con l'aiuto di Dio, l'inizio di una battaglia benedetta per rivendicare i due sceicchi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e Sheikh al-Muhajir Abu Hamzah al-Qurayshi", ha detto il portavoce dell'Isis Abu Omar al-Muhajir invitando tutti i seguaci di Daesh a riprendere gli attacchi terroristici in Europa.

L'Isis torna quindi a minacciare l'Occidente e chiede ai miliziani fondamentalisti di sfruttare la confusione di quanto sta accadendo in Ucraina. "A tutti leoni del Califfato e ai combattenti dello Stato Islamico ovunque: se colpite, colpite duramente in modo da causare dolore e terrorizzare", ha proseguito il messaggio del portavoce. Che ha poi aggiunto: "La guerra in Ucraina non deve terminare fino a quando non verranno bruciati i crociati e distrutti i loro territori".

Lo scorso marzo l'Isis aveva confermato la morte del suo leader al-Qurayshi, ucciso in un'operazione militare statunitense nel nord ovest della Siria. Al suo posto era stato nominato a capo del Califfato Abu al-Hassan al-Hashimi. A febbraio erano stati gli Usa ad annunciare la morte del leader islamico, affermando che si sarebbe fatto saltare in aria durante un blitz delle forze speciali statunitensi, uccidendo anche la moglie e i figli. "In un ultimo atto di disperata vigliaccheria ha preferito questa fine senza alcun riguardo nei confronti dei suoi familiari o di altre persone presenti nell'edificio", aveva commentato il presidente Joe Biden.