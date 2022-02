Guerra Ucraina, ultime news: missili ed esplosioni a Kiev, Zelensky: “Siamo stati lasciati soli”

Continua l'invasione della Russia in Ucraina, news dell'ultima ora sulla guerra: le truppe e i corazzati russi sono quasi a Kiev, nella notte esplosioni e missili sulla Capitale. Fonti Nato: "Kiev potrebbe cadere tra poche ore". Presidente Zelensky: "L'Ucraina è stata lasciata sola, io resto qui". Preso l'aeroporto Antonon, esplosioni a Mariupol. Il discorso di Biden: "Putin ha scelto la guerra, dovrà pagarne le conseguenze", domani Consiglio Affari Esteri Ue per ok a sanzioni. Soldati russi prendono il controllo di Chernobyl. Putin: "Russia pronta a cessare ostilità se Ucraina rinuncia alla NATO". Draghi: "Crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati". Proteste contro la guerra in oltre 40 città della Russia con centinaia di arresti della polizia. La diretta in tempo reale

