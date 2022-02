Guerra in Ucraina, Giorgia Meloni presenta mozione per “difendere gli interessi nazionali italiani” Giorgia Meloni annuncia una mozione in Parlamento per “difendere gli interessi nazionali italiani” e arrivare a “una risoluzione comune” della guerra tra Russia e Ucraina.

Fratelli d'Italia presenterà una mozione per difendere gli interessi italiani. Ad annunciarlo è Giorgia Meloni, presidente del partito, che ha diffuso una nota in cui spiega i motivi della mozione e quali saranno i contenuti del testo che verrà presentato in Parlamento con ogni probabilità la prossima settimana: "Sostenere ogni sforzo per mettere fine all'aggressione della Russia ai danni di Kiev e ripristinare sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, istituzione in sede di Consiglio europeo di un fondo temporaneo per compensare le Nazioni europee che saranno maggiormente penalizzate dalle sanzioni alla Russia, concessione dello status di rifugiati ai cittadini ucraini".

Meloni spiega che "queste sono le tre proposte principali della mozione che Fratelli d'Italia presenterà in Parlamento per difendere gli interessi nazionali italiani". Va sottolineato soprattutto il terzo punto, quello che riguarda lo status di rifugiati ai cittadini ucraini. Non è un segreto che le politiche di Fratelli d'Italia sui migranti siano dure, ma su questo punto – così come ha dichiarato Matteo Salvini – bisogna agire e prepararsi all'ondata di profughi che arriveranno dalle zone di guerra.

"Mettiamo questo documento a disposizione di tutte le forze politiche e ci auguriamo possa essere un contributo utile per arrivare ad una risoluzione comune – continua Meloni nella sua nota – Crediamo che il Parlamento debba essere centrale nella gestione della crisi e che spetti alle Camere esprimere un indirizzo chiaro nei confronti dell'esecutivo". E infine annuncia: "Da opposizione patriottica, Fratelli d'Italia è pronta a dare il suo contributo". Da giorni, infatti, i rappresentanti del partito di Meloni e la leader stessa chiedono che il Parlamento sia più centrale nelle scelte del governo. Anche perché, di fatto, sono praticamente l'unico partito a non far parte dell'esecutivo Draghi.