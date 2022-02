Cosa dicono gli articoli 4 e 5 dei trattati Nato e in come possono influire nella guerra in Ucraina Oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annunciando l’attivazione dei piani di difesa dell’Alleanza, ha citato gli articoli 4 e 5 dei trattati. Ecco cosa affermano.

A cura di Annalisa Girardi

"Ci stiamo preparando all'evenienza di attacchi informatici agli Stati Nato per impedire che ciò comporti rischi": la ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa dopo il vertice degli alleati di oggi. "Gli attacchi informatici a Paesi alleati possono tecnicamente innescare l'articolo 5 dei trattati, siamo concentrati sul rafforzamento contro di essi per evitare una crisi a riguardo", ha aggiunto. Il segretario generale ha anche annunciato che sono stati attivati i piani di difesa che consentono all'Alleanza Atlantica di schierare capacità e forse, inclusa la cosiddetta Forza di risposta. E ancora: "Il Consiglio ha inoltre accolto la richiesta di Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia di tenere consultazioni urgenti ai sensi dell'articolo 4 del trattato di Washington". Ma cosa affermano, nello specifico, questi articoli dei trattati Nato citati da Stoltenberg?

Partiamo dall'articolo 4, quello a cui hanno fatto riferimento una serie di Paesi, tra cui le repubbliche baltiche che confinano con la Russia. Secondo questo articolo, i 30 Stati membri della Nato sono chiamati a consultazioni nel caso in cui uno di loro denunci una minaccia alla "propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza".

L'articolo 5, invece, è quello che prevede l'assistenza militare dell'intera Alleanza a uno Stato membro nel caso in cui questo venga attaccato. Gli Stati Uniti si sono appellati proprio a questo articolo, un unicum nella storia dell'Alleanza, dopo gli attacchi di Al Qaida alle Torri Gemelle nel 2001. Oggi Stoltenberg ha messo in chiaro che anche attacchi informatici potrebbero far scattare questo preciso articolo del trattato dell'Alleanza.

L'articolo 4 è stato invece citato più volte dagli Stati membri, sei in totale e quattro dalla Turchia. Nel 2014, in seguito all'invasione russa della Crimea, sia la Polonia che la Lettonia e la Lituania si erano appellate a questo articolo. Che è esattamente quello che ha comportato le consultazioni di oggi.