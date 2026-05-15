Guerra in Ucraina, 24 morti dopo un massiccio attacco russo a Kiev: tre sono bambini

È salito a 24 il numero dei morto causato da un massiccio attacco di droni e missili russi a Kiev: tra le vittime ci sono almeno tre bambini. L’Ucraina risponde colpendo una raffineria in Russia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Ucraina-Russia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È salito a 24 morti e 47 feriti il ​​bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio ha colpito la capitale ucraina Kiev. Fra le numerose vittime vi sono tre minori. Lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che proseguono le operazioni dei soccorritori nel distretto di Darnytskyi, dove continuano le ricerche tra le macerie degli edifici distrutti.

Quella di ieri a Kiev è stata una giornata segnata dal terrore: nella capitale sono infatti risuonate incessantemente le sirene d'allarme e migliaia di persone hanno trovati rifugio nelle stazioni della metropolitana: secondo l'aeronautica militare infatti la Russia ha lanciato 675 droni d'attacco e 56 missili, principalmente contro Kiev, gran parte dei quali sono stati neutralizzati dai sistemi di difesa aerea. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che comunque 20 siti nella capitale sono stati danneggiati, tra cui abitazioni, una scuola, una clinica veterinaria e altre infrastrutture civili. Il bilancio, come detto, è di 24 vittime, i corpi di sette delle quali sono stati estratti dalle macerie di un solo edificio: si tratta di tre uomini, tre donne e una bambina.

La risposta ucraina non si è fatta comunque attendere: secondo quanto riportato alcuni canali mediatici russi di Telegram, l'esercito di Kiev la scorsa notte ha lanciato un attacco su larga scala con droni colpendo infrastrutture militari ed energetiche russe in diverse regioni del Paese. Foto e video pubblicati sui social media sembrano mostrare un enorme incendio divampato da quella che pare essere la raffineria di petrolio di Ryazan, in seguito a un attacco di velivoli senza pilota ucraini. In precedenza, diversi residenti della città di Ryazan hanno segnalato la presenza di droni in volo sopra la zona prima di udire numerose forti esplosioni nell'area della raffineria.

Considerata una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia, la raffineria di Ryazan, che produce oltre 17,1 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, è stata spesso bersaglio di attacchi a causa del suo ruolo nell'alimentare la macchina bellica russa.

Il sindaco di Mosca, Sergiy Sobyanin, ha riferito che cinque droni ucraini sono stati abbattuti nelle scorse ore mentre si avvicinavano alla capitale russa, tanto che gli aeroporti di Domodedovo e Sheremetyevo a Mosca hanno subito temporanee interruzioni dei voli. Esplosioni sono state udite anche a Yevpatoria e Saky, nella Crimea occupata, nel contesto di un attacco di droni sulla regione, secondo quanto riportato dal canale Telegram Crimean Wind. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che 355 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo la scorsa notte.