Russia-Ucraina, le news di oggi 2 maggio. Notte di bombardamenti. Da intelligence Uk: “Un quarto delle forze russe reso ineffettivo”

"Miliardi di euro dei pagamenti per le forniture di gas russo sono stati presi e rubati" dall'Europa perché "secondo le vostre regole, Gazprom ha dovuto conservarli nelle banche occidentali e in seguito alle sanzioni questi soldi ora non sono più accessibili". A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervistato su Rete 4 dal programma Zona Bianca. "Ora volete continuate a commerciare come avete sempre fatto, ma ci proponete di pagarci tenendo i soldi nelle vostre banche? Perché non ne parla nessuno?", ha aggiunto. "Per questo", ha spiegato Lavrov, "abbiamo proposto che le forniture di gas siano considerate pagate non quando arrivano gli euro o i dollari ma quando questi vengono convertiti in rubli che non possono essere rubati. Per gli acquirenti non cambia nulla, pagheranno come prima, euro e dollari, le somme indicate nei contratti".