Guerra Ucraina Russia, news di oggi: Kiev si prepara all’assedio, sirene e bombe sulle città ucraine. Sanzioni bloccano l’economia russa, crolla rublo

I militari russi avrebbero usato bombe a grappolo a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, dove almeno 11 persone hanno perso la vita ieri in un attacco mentre erano incoro i colloqui di pace. Lo ha dichiarato al Washington Post Mark Hiznay, vice direttore della divisione sulle armi di Human Rights Watch, riferendo di un attacco indiscriminato e non mirato. "Questo attacco mostra chiaramente la natura indiscriminata di bombe e grappolo e deve essere condannato in modo inequivocabile", ha detto dicendo di aver visto fotografie del luogo attaccato. Human Rights Watch, Amnesty International e il gruppo di Bellingcat hanno individuato l'uso di bombe a grappolo in altri attacchi condotti dai russi in Ucraina negli ultimi due giorni.