La mappa aggiornata della guerra in Ucraina, gli attacchi della Russia e la situazione a oggi Quali sono le città sotto assedio e quali quelle già conquistate dalle truppe russe nella mappa aggiornata della guerra in Ucraina, mentre continuano i bombardamenti in gran parte del Paese.

A cura di Chiara Ammendola

Continua l'invasione delle truppe russe in Ucraina che avanzano verso le principali città del Paese, compresa la capitale Kiev ormai sotto assedio da diversi giorni. Nel settimo giorno di combattimenti tra i due eserciti a essere maggiormente colpita è stata ancora una volta Kharkiv ormai soprannominata la "la Stalingrado del 21° secolo", Mariupol e cherson, la prima città a essere caduta e ora sotto il controllo dei russi.

Cherson è la prima città a essere conquistata dall'esercito russo

Ad annunciare la presa da parte dell'esercito di Putin di Cherson, città sul Mar Nero nell'Ucraina meridionale, che conta circa 300mila abitanti, è stato il sindaco di Cherson, Igor Kolykhaev. "La città è circondata, l'esercito ucraino qui non c'è", le sue parole. Mentre le truppe di Zelensky, secondo quanto riferito dal primo cittadino, si sarebbero dirette verso Mykolaiv dopo aver annunciato la resa un gruppo di 10 ufficiali russi armati sarebbe entrato nel Comune per l'istituzione di governi indipendenti come è accaduto nel Donbass.

Kharkiv la Stalingrado del Ventunesimo secolo

Resiste invece la città di Kharkiv, diventata epicentro della guerra, dove si bombarda ormai da giorni. Seconda città dell'Ucraina è quella che stoicamente sta resistendo ai continui attacchi ma anche quella che conta la morte di un numero altissimo di civili: missili e granate stanno distruggendo i principali edifici di una città che Putin ha sempre considerato russofona, dove si parla la stessa lingua che a Mosca e dove tanti residenti hanno parenti che vivono proprio nella capitale russa. Kharkiv è anche l'unica città dove si sono registrati veri e propri combattimenti via terra e dove sono sbarcati i paracadutisti russi: Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'ha soprannominata la Stalingrado del Ventunesimo secolo.

La città di Mariupol rimasta senz'acqua

Colpita anche Mariupol, città portuale strategicamente importante del Mar d'Azov, ormai sotto attacco ininterrotto da 14 ore, rimasta senza acqua e con 500mila persone bloccate al suo interno. A lanciare l’allarme è stato il sindaco, Vadym Boichenko, secondo cui le truppe russe avrebbero bloccato tutte le vie d'uscita della città: "Non possiamo nemmeno prendere i feriti dalle strade, dalle case e dagli appartamenti, poiché i bombardamenti non si fermano", avrebbe riferito al Guardian.