Guerra Ucraina Russia, le news, Von der Leyen: “Mosca minaccia all’ordine mondiale”, sindaco Kiev: “Putin può usare armi nucleari tattiche”

78esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie in tempo reale oggi 12 maggio. Rientrato l'attacco hacker al sito del Senato. Johnson: "Regno Unito in guerra se Russia attacca Paesi scandinavi", Zelensky: "Pronto a colloquio con Putin, spero non sia troppo tardi". Ma gli Usa avvertono: "La guerra non sarà breve" e il presidente ucraino rilancia: "Ogni nuova Bucha diminuisce la nostra voglia di negoziare con Mosca".

Secondo Kiev, i militari russi stanno attaccando l'acciaieria Azovstal "non solo con aerei e artiglieria, ma anche con carri armati. Impianto in fiamme". Kiev:"Blitz per liberare Azovstal causerebbe molte perdite".

Il gestore del gas di Kiev annuncia lo stop ai flussi per l'Europa da uno dei punti di ingresso. L'Ungheria chiede di escludere il petrolio russo dalle sanzioni Ue. "Kherson chiederà l'annessione alla Russia", annuncia il governo insediatosi dopo la presa della città

