Russia Ucraina, le news di oggi 24 maggio 2022

90esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi martedì 24 maggio. Zelensky: "Solo mio incontro con Putin può finire la guerra". Mosca "studia il piano dell'Italia per risolvere la situazione in Ucraina", dice il viceministro degli Esteri russo, ma secondo la portavoce del governo tedesco spetta a Kiev decidere se il piano sia accettabile. Tre civili uccisi in diversi bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Zelensky chiede "sanzioni massime" contro la Russia. Putin: "La nostra economia ha retto il colpo". Vadim Shishimarin, giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra, condannato all'ergastolo. Processo contro i militari ucraini che si sono arresi all’acciaieria Azovstal si svolgerà a Mariupol, ha detto a Interfax una fonte. Pentagono: "Nuovi aiuti militari a Kiev da 20 Paesi”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0