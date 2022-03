Guerra in Ucraina, secondo gli Usa la Russia ha chiesto aiuti militari alla Cina Secondo il Financial Times, che cita funzionari statunitensi, la Russia starebbe chiedendo da tempo alla Cina un supporto militare per la guerra in Ucraina.

La Russia ha chiesto aiuto militare alla Cina per la guerra in Ucraina. A rivelarlo è il Financial Times, che spiega di aver avuto l'informazione da funzionari statunitensi e che la Casa Bianca e l'ambasciata cinese non l'hanno confermata né commentata. Secondo il quotidiano, questa notizia sta "suscitando preoccupazione alla Casa Bianca", poiché "Pechino potrebbe minare gli sforzi occidentali volti ad aiutare le forze ucraine a difendere il proprio Paese". Sempre secondo le stesse fonti, Putin avrebbe chiesto aiuti militari alla Cina fin dall'inizio dell'invasione in Ucraina e non solo in corso d'opera. Non è stato rivelato – però – di cosa avesse bisogno effettivamente l'esercito russo. Ovvero, nello specifico, di che armamenti si stesse parlando.

Sempre secondo quanto scrive il Financial Times, gli Stati Uniti "si stanno preparando ad avvertire i loro alleati, perché in possesso di alcune informazioni che rivelano che la Cina potrebbe decidere di aiutare la Russia". E questo passo potrebbe essere già in preparazione. Altri funzionari statunitensi citati dal quotidiano "hanno affermato che ci sono segnali che la Russia stia esaurendo alcuni tipi di armi, mentre la guerra in Ucraina è arrivata alla terza settimana".

Tutto ciò accade alla vigilia di un incontro molto importante, che si terrà a Roma: domani si vedranno nella capitale il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi. Il tema all'ordine del giorno, ovviamente, sarà la guerra in Ucraina. Prima di partire da Washington, Sullivan ha già lanciato un messaggio chiaro a Pechino: "Ogni mossa da parte della Cina o di altri Paesi per offrire un'ancora di salvezza alla Russia o aiutarla ad aggirare le sanzioni occidentali avrà delle conseguenze".