Oggi terzo negoziato tra Russia e Ucraina, a che ora sarà e cosa ci possiamo aspettare Oggi si dovrebbe tenere il terzo round di negoziati tra Russia e Ucraina. Le parti lo hanno confermato sabato, ma non si conoscono dettagli su luogo e orario. Sul tavolo ci saranno il cessate il fuoco e i corridoi umanitari, ma già dopo il secondo negoziato i russi non hanno rispettato l’accordo.

A cura di Tommaso Coluzzi

È il giorno del terzo round di negoziati tra Russia e Ucraina. Conferme, però, ancora non ce ne sono. Non si conosce con esattezza il luogo né l'orario, ma entrambe le parti hanno confermato l'appuntamento nei giorni scorsi. In origine doveva esserci un nuovo incontro nel fine settimana, ma – secondo la versione di Mosca – gli ucraini avrebbero preso tempo. Secondo quanto trapela, da Kiev volevano capire se i russi avrebbero rispettato il cessate il fuoco e permesso l'evacuazione dei civili con i corridoi umanitari. L'accordo era arrivato alla fine del secondo round di negoziati. Ma, come sappiamo, i militari russi non l'hanno rispettato, continuando a bombardare.

Durante il weekend, precisamente nel tardo pomeriggio di sabato, sono arrivate conferme da entrambe le parti che l'incontro si sarebbe tenuto oggi. Prima il ministro degli Esteri russo ha attaccato gli ucraini: "La nostra delegazione era pronta già da venerdì sera per un nuovo round di colloqui con l'Ucraina – ha sottolineato – nell'ottica di consultazioni tra Russia e Ucraina gli interventi di Zelensky non infondono ottimismo". Poi ha insistito: "Aspettiamo informazioni dall'Ucraina sulla data per il terzo round di negoziati".

Nell'arco di poche ore l'agenzia russa Interfax diffonde la notizia: il terzo round di negoziati si terrà lunedì 7 marzo. Poi l'annuncio di Davyd Arakhamia, membro della delegazione ucraina, che conferma la notizia: c'è accordo per lunedì. Il luogo, però, resta un mistero, così come l'orario. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per raggiungere la sede del negoziato, anche se è presumibile che l'incontro si possa tenere nella stessa zona del secondo. Ovvero al confine tra Polonia e Bielorussia.

Quanto ai temi sul tavolo, invece, la priorità di Kiev resta – ovviamente – il cessate il fuoco. Che però Mosca già ha promesso la volta scorsa, senza rispettarlo. L'obiettivo sarà cercare innanzitutto di evacuare quei civili che continuano a morire nelle città di guerra, dove le condizioni umanitarie si stanno aggravando giorno dopo giorno. Basta pensare a Mariupol, senza cibo, acqua ed elettricità da giorni. Difficile che al momento si possa ottenere molto più di una pausa temporanea e cronometrata. Il primo incontro si era concluso con un nulla di fatto, il secondo con un accordo sul cessate il fuoco e i corridoi umanitari non rispettato, dal terzo ci si può aspettare un ulteriore passo avanti di queste dimensioni. Minuscolo, forse.