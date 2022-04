Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Il 61esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Attacchi missilistici russi su diverse città ucraine e intensi combattimenti in Donbass. Colloquio tra Zelensky e i segretario di stato Usa Antony Blinken a Kiev per discutere dell'impegno Usa. Kuleba: "Lotta dell’Ucraina come la resistenza italiana. Mariupol ucraina finché restano combattenti all'Azovstal". L'Osce: "Arrestati diversi nostri osservatori". Secondo l'Onu, quasi 5,2 milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese dall'inizio della guerra e dell'invasione russa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0