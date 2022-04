Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta. Esplode deposito munizioni vicino Belgorod. Zelensky: “Missili russi su tre centrali nucleari”

Un tribunale russo ha multato per 5 milioni di rubli (circa 65mila euro) la fondazione che gestisce il sito Wikipedia per non avere cancellato articoli ‘scomodi' relativi alla guerra in Ucraina e ai massacri di Bucha. Come riferisce il quotidiano Kommersant il tribunale del distretto di Tagansky ha comminato la sanzione a Wikimedia, che gestisce la versione di Wikipedia in lingua russa, giudicandola colpevole di "non rimozione di contenuti vietati nella Federazione Russa": nello specifico è stata multata per 3 milioni di rubli in riferimento a sette articoli sulla ‘operazione speciale in Ucraina' (compresi quelli su Bucha e Mariupol) e a uno sul presidente russo Vladimir Putin.