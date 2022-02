La Russia ha invaso l’Ucraina, è guerra: missili su Kiev, decine di morti, Kuleba: “Ci difenderemo e vinceremo”, ultime news

Russia-Ucraina, le notizie di oggi in diretta. La crisi diventa una vera e propria guerra: il presidente Putin ha dato il via libera all'invasione di terra, motivandola con la richiesta di aiuto che sarebbe arrivata dalle repubbliche separatiste di Lukhansk e Donetsk. Il Cremlino: "Non vogliamo conquistare il Paese, non imporremo nulla con la forza". Esplosioni in diverse città dell'Ucraina, ci sono già decine di morti. Il governo di Kiev: "Ci difenderemo e vinceremo". Durissima risposta della comunità internazionale, la Nato parla di attacco sconsiderato e immotivato.

