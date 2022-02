A Roma il Colosseo illuminato di giallo e blu come la bandiera dell’Ucraina Da questa sera il Colosseo si illuminerà di giallo e di blu, i colori della bandiera ucraina. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Dario Franceschini.

A cura di Enrico Tata

Il Colosseo si illuminerà di giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina. L'accensione delle luci è prevista per la serata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Per domani il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato una fiaccolata per la pace: "Invito tutti i romani a partecipare. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace", le parole del primo cittadino. L'appuntamento è fissato alle ore 18 in piazza del Campidoglio, da cui si partirà per arrivare fino al Colosseo. "Condanniamo fermamente l’attacco all’Ucraina. Invito tutte le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace", ha dichiarato ancora Gualtieri.

"Non posso che ribadire l'angoscia per questo scenario di guerra. Ribadisco la condanna per l'aggressione russa e la solidarietà al popolo ucraino. Per domani stiamo per indire una fiaccolata per la pace", aveva detto il sindaco oggi in apertura della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla crisi del turismo.

Per oggi pomeriggio alle ore 16 è stato proposto dal segretario del Partito democratico, Enrico Letta, un presidio alle 16 di oggi di fronte all'ambasciata russa a Roma per esprimere una ferma condanna dell'invasione russa.

Per il 26 febbraio è stata indetta dalla Rete della Pace anche una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma. Hanno aderito, tra le altre organizzazioni, i sindacati Cgil, Cisl e Uil: "Condanniamo l'aggressione militare russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Al popolo e ai lavoratori dell'Ucraina esprimiamo la nostra solidarietà".