Russia Ucraina, le news di oggi 22 maggio 2022

"L'Ucraina ha bisogno di diventare un candidato a pieno titolo per l'entrata nell'Unione Europea. Non ha bisogno di alternative a questa richiesta". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a proposito del suggerimento del presidente francese Emmanuel Macron di creare una "comunità politica europea" nella quale far entrare Kiev in attesa di renderla membro dell'Unione a pieno titolo. "Non abbiamo bisogno di compromessi" ha ribadito il leader ucraino davanti ai giornalisti durante una conferenza stampa con il primo ministro portoghese Antonio Costa in visita a Kiev.