Russia-Ucraina, le news di oggi 3 maggio sulla guerra

"Le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov sono state aberranti" lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa parlando dell'intervista al ministro degli esteri russo. Per Draghi quella che si è visto su Mediaset non sarebbe stata una vera e propria intervista, ma un "comizio senza contraddittorio". In particolare il presidente definisce "osceno" il paragone tra Zelensky ed Hitler in base al fatto che entrambi "sono ebrei", come detto da Lavrov. "Quello che abbiamo visto – attacca ancora Draghi- non è un granché professionalmente e fa venire in mente strane idee".