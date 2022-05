Perché Putin potrebbe ufficialmente dichiarare guerra all’Ucraina il 9 maggio Secondo funzionari occidentali, Putin potrebbe dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina il 9 maggio, quando in Russia si celebra il Giorno della Vittoria: “Ha preparato il terreno per poter dire che questa è ora una guerra contro i nazisti e quello di cui ha bisogno sono più persone”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Putin potrebbe a breve dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina. È quanto affermano funzionari occidentali, indicando il 9 maggio come possibile data in cui il presidente russo potrebbe fare un ulteriore passo in avanti contro Kiev. Questa mossa, secondo gli esperti, riferisce la CNN, consentirebbe la piena mobilitazione delle forze di riserva russe mentre gli sforzi di invasione continuano a vacillare.

Da settimane gli occhi delle Intelligence Usa e Ue sono puntati sul 9 maggio, quando in Russia si celebra il Giorno della Vittoria, in ricordo della vittoria contro i nazisti tedeschi nella Seconda guerra mondiale. I funzionari occidentali credono in maniera sempre più convinta Putin potrebbe sfruttare il significato simbolico e il valore propagandistico di questo giorno per annunciare una conquista militare delle operazioni avviate il 24 febbraio in Ucraina o una grande escalation di ostilità o entrambe, inserendo nel suo discorso la parola "guerra" mai pronunciata finora, dal momento che ha sempre parlato di "operazione speciale".

"Penso che cercherà di abbandonare la sua ‘operazione speciale'", aveva detto la scorsa settimana il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace a LBC Radio. "Ha preparato il terreno per poter dire che questa è ora una guerra contro i nazisti e quello di cui ha bisogno sono più persone, deve mobilitare in massa il popolo russo", dal momento che finora, sempre secondo i funzionari occidentali, almeno 10mila soldati russi sarebbero stati uccisi in Ucraina negli ultimi due mesi. Ed in effetti, una dichiarazione formale di guerra il 9 maggio potrebbe potenzialmente rafforzare il sostegno pubblico all'invasione. Sempre dagli States è arrivata anche la notizia di un piano "alternativo" alla guerra totale che avrebbe in mente Putin in Ucraina. Ciò consisterebbe nell'annessione il Donbass come la Crimea e nella proclamazione di una repubblica popolare a Kherson.

"Abbiamo visto i russi raddoppiare i loro sforzi di propaganda, probabilmente come mezzo per distrarre l'opinione pubblica dai loro fallimenti tattici e strategici sul campo di battaglia in Ucraina", ha spiegato Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano, a conferma delle analisi dei funzionari.