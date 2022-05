Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi. Dagli Usa informazioni per affondare l’incrociatore Moskva, ma il Pentagono nega

72esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Nuovi pesanti bombardamenti su Azovstal. L'Onu annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare venerdì per evacuare i civili rimasti nell'acciaieria. Allarme aereo in quasi tutte le regioni dell'Ucraina. Mosca simula il lancio di missili balistici nucleari, presidente Duma: "Attacco nucleare solo in risposta a attacco"

Guterres: "Guerra spietata, è tempo di porvi fine", Borrell: “Non vogliamo che si espanda”, il Pentagono: “Gli Usa forniscono intelligence ma non decidono i target insieme a Kiev”. Le scuse del Cremlino a Israele per le frasi di Lavrov. Non c’è alcun accordo su un eventuale incontro tra il Papa e Putin. Intanto, nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, le autorità russe hanno annullato la parata e la marcia per la Giornata della Vittoria del 9 maggio.

