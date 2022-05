Russia Ucraina, le news di oggi 17 maggio 2022

Non sappiamo quali armi l'Italia sta mandando in Ucraina. Infatti anche il terzo decreto con cui il governo sancisce l'invio di armamenti a Kiev, per sostenere la difesa ucraina contro l'invasione da parte della Russia, rimarrà secretato. Il Copasir, che oggi ha ascoltato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si è limitato ad assicurare che anche questo ultimo provvedimento sia in linea con gli indirizzi forniti dal Parlamento, che a inizio marzo aveva autorizzato l'invio di armi in Ucraina. Ma perché la lista delle armi rimane segreta? E soprattutto, perché il governo può decidere di non rivelare il contenuto di un decreto così importante? Ecco perché la lista è segreta: i tre motivi spiegati da Guerini