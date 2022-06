Guerra Russia – Ucraina, le news di oggi, si combatte nel Donbass, UK fornirà a Kiev sistemi missilistici a lungo raggio

99esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. La Russia avvia esercitazioni nucleari nella provincia a nordest di Mosca. Gli Stati Uniti invieranno a Kiev sistemi missilistici avanzati HIMARS. Blinken: "Kiev non userà missili Usa in Russia". Ue, slitta ancora l'ok a sesto pacchetto sanzioni. I russi controllano la maggior parte di Severodonetsk: almeno 12mila civili intrappolati. Zelensky ammette: “Perdiamo dai 60 ai 100 soldati al giorno, non abbiamo forze per contrattaccare”.

