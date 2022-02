Cos’è la legge marziale che l’Ucraina potrebbe approvare in caso di guerra con la Russia Cos’è e cosa prevede la legge marziale, il sistema di governo straordinario che l’Ucraina sta valutando di introdurre in caso di guerra con la Russia.

A cura di Davide Falcioni

Il governo ucraino introdurrà la legge marziale solo se necessario, per ora non è stata ancora presa nessuna decisione in tal senso. Lo ha rivelato il segretario del Consiglio nazionale di Sicurezza e difesa ucraino, (Nsdc) Oleksiy Danilov. "Se necessario, la legge marziale verrà introdotta all'istante. Ora non esiste una decisione in tale senso, ma siamo pronti per qualsiasi cosa", ha affermato nel corso di un briefing dopo la notizia della richiesta avanzata dall'Nsdc al Parlamento di introdurre lo stato di emergenza in tutto il Paese. Ispirata alla figura del Dio Marte, la legge marziale è stata già introdotta in Ucraina nel 2018 per 30 giorni in risposta al sequestro da parte della Russia di tre navi della marina militare ucraina nello stretto di Kerč’, tra il Mar d’Azov e il Mar Nero.

Cos'è e cosa prevede la legge marziale

Ma cos'è la legge marziale? Si tratta di un sistema di governo straordinario, ovvero di quell’insieme di norme che vengono introdotte in un Paese in caso di guerra o per altre esigenze eccezionali di ordine pubblico (ad esempio disastri, attentati o calamità naturali). È in pratica una sorta di ordinamento giuridico separato, che cambia comunque da nazione a nazione, che sostituisce quello normalmente in vigore. Tra le conseguenze più importanti c’è la sospensione di alcune leggi ordinarie in vigore in uno Stato e il controllo della normale amministrazione della giustizia che passa ai tribunali militari. La legge marziale, dunque, comprimerebbe ulteriormente le libertà dei cittadini: tra le altre cose verrebbe introdotto il divieto di riunioni politiche e uno stringente coprifuoco.

Quando potrebbe essere introdotta la legge marziale in Ucraina

In attesa che una decisione definitiva venga presa sulla legge marziale la Verkhovna Rada (il Parlamento unicamerale ucraino) deve approvare la richiesta di introdurre lo stato d'emergenza entro 48 ore: se avverrà, come appare scontato, potranno essere introdotte speciali misure restrittive al fine di mantenere l'ordine e proteggere l'economia: lo stato d'emergenza durerà 30 giorni, potrà essere prorogato per altri 30 e consentirà di introdurre particolari restrizioni sui mezzi di trasporto, il divieto di sciopero e un supplemento di misure protettive alle infrastrutture critiche, ad esempio aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e strade di importanza strategica. Le autorità ucraine potranno decidere inoltre se introdurre il coprifuoco o altre misure: "A seconda del livello delle minacce potranno essere aumentate o ridotte restrizioni in specifiche regioni del Paese".